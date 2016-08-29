Стадо оленей погибло от удара молнии в Норвегии. Видео

Удар молнии убил целое стадо из 323 оленей на севере Норвегии. Инцидент произошел на территории национального парка Хардангервидда. Об этом сообщила пресс-секретарь агентства по охране окружающей среды Норвегии Элин Фоссханг Олсо.

Молния ударила в животных в минувшую пятницу во время грозы. Оленей разбросало по горному плато в радиусе 50 м от эпицентра удара.



«Мы считаем, что все олени были убиты в результате одного удара молнии. Мы никогда не сталкивались с таким большим количеством оленей, убитых одновременно молнией. Насколько мы знаем, это уникальный случай», — цитирует сайт «Комсомольской правды» Элин Фоссханг Олсо.



Мертвых животных в национальном парке, где можно встретить самые крупные в Европе стада диких оленей, нашел местный охотник. На месте ЧП власти региона насчитали 318 погибших оленей, еще пятерых животных пришлось убить из-за несовместимых с жизнью травм, сообщает сайт НТВ.Ru.



По словам экспертов, молния способна убивать животных, находящихся рядом друг с другом.



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