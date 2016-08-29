Песков прокомментировал проверку ведомств в условиях военного времени

Мобилизация структур министерств России — обычная практика. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе телефонной пресс-конференции в понедельник.

«Это рутинная деятельность, Министерство обороны осуществляет такие проверки. Это рутинная повседневная деятельность, это обычная практика», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что проверки случаются регулярно и зависят от конкретного ведомства.

«Это абсолютно нормальная практика для госучреждений, соответствующие процедуры есть и у нас в администрации президента, и в других ведомствах, органах госвласти», — сказал он.

Напомним, утром в понедельник в Министерстве обороны России сообщили о «работе в условиях военного времени» федеральных органов исполнительной власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках внезапной проверки боеготовности ВС РФ.

Уточнялось, что в мобилизационных мероприятиях, проводимых в рамках внезапной проверки вооруженных сил, примут участие структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России.

Напомним, с 25 по 31 августа в России проводится внезапная проверка боеготовности войск. В полную боевую готовность были приведены войска Южного, Западного и Центрального военных округов. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу поручил проинформировать об этом военных атташе других стран.



