Задержанных по делу о взрыве в Брюсселе отпустили

Пятерых задержанных по делу о взрыве в Институте криминалистики в Брюсселе после допроса отпустили без предъявления обвинения.

Сообщается, что взрывом была повреждена лаборатория института. Там произошел пожар. Жертв не было.

Судебный следователь, который ведет дело по статье «Умышленный поджог здания и причинение ущерба посредством взрыва», обвинений не выдвинул, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что ранее пять человек были задержаны по подозрению в организации взрыва в столице Бельгии. Как сообщает федеральная прокуратура королевства, нападение на Институт криминалистики в Брюсселе произошло в ночь на понедельник.

Злоумышленники на машине протаранили ворота и привели в действие взрывное устройство рядом с помещением, где располагались лаборатории.

В настоящее время расследование продолжается.