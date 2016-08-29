Задержанных по делу о взрыве в Брюсселе отпустили

Пятерых подозреваемых в организации взрыва в столице Бельгии после допроса освободили
Пятерых задержанных по делу о взрыве в Институте криминалистики в Брюсселе после допроса отпустили без предъявления обвинения.
Сообщается, что взрывом была повреждена лаборатория института. Там произошел пожар. Жертв не было.
Судебный следователь, который ведет дело по статье «Умышленный поджог здания и причинение ущерба посредством взрыва», обвинений не выдвинул, сообщает «РИА Новости».
Напомним, что ранее пять человек были задержаны по подозрению в организации взрыва в столице Бельгии. Как сообщает федеральная прокуратура королевства, нападение на Институт криминалистики в Брюсселе произошло в ночь на понедельник.
Злоумышленники на машине протаранили ворота и привели в действие взрывное устройство рядом с помещением, где располагались лаборатории.
В настоящее время расследование продолжается.
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