Сети не могут разобраться с упаковкой

Крупнейшие торговые сети обратились в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить действующие нормативные акты, касающиеся правил продажи товаров в «шоу-боксах». Они указывают на многообразие трактовок территориальными управлениями службы положений об упаковке пищевой продукции. При этом сами сети не ссылаются на свод правил, по статьям которого их наказывают штрафами. А эксперты вообще не нашли точной нормы, на которую указывают продавцы.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров страны) направила в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) письмо за подписью председателя комитета организации по качеству Светланы Чебаровой. Она просит разъяснить — можно ли в магазинах использовать упаковки типа «шоу-бокс». Речь идет о небольших коробках, в которых может помещаться определенное количество единиц товара, например 20 шоколадок либо несколько пакетиков корма для животных. «Шоу-боксы» с продукцией поступают в магазины в обычных картонных коробках.

«В настоящее время предприятиями розничной торговли широко применяется реализация пищевой продукции потребителям непосредственно из групповой упаковки, в том числе из упаковок типа «шоу-бокс», — пишут ритейлеры, отмечая, что «данный вид упаковки товаров, наряду с функцией обеспечения сохранности содержащегося в нем товара, позволяет демонстрировать товар потребителю перед приобретением».

Так, при выкладке продукции на прилавок подобная упаковка открывается по линии перфорации и становится мобильным оборудованием, что «сокращает затраты на выкладку товара в торговом зале». По мнению компаний, основными преимуществами реализации из данной упаковки являются ускоренная выкладка, уменьшение ситуаций, при которых товар отсутствует на полках. Также в таких небольших коробках продукцию можно легко найти на складах, они помогают компаниям отслеживать сроки годности, оптимизировать проведение внутреннего контроля, уменьшать производственные потери — упаковка предохраняет продукцию на полке от падения и нарушения товарного вида.

Торговые сети подчеркивают, что данная групповая упаковка транспортируется при условиях, исключающих загрязнение продукции, так как она помещена в транспортную упаковку, плюс к этому при перевозке используется дополнительное паллетирование, обертывание стрейч-пленкой. Между тем отдельными территориальными управлениями Роспотребнадзора использование «шоу-боксов» трактуется «как нарушение законодательства и запрета реализации пищевой продукции, не освобожденной от тары», говорится в письме АКОРТа.

«В целях единообразия подходов при осуществлении Роспотребнадзором надзора в отношении предприятий торговли, просим разъяснить возможность реализации пищевой продукции, кормов с использованием данной упаковки», — резюмируют торговые сети.

При этом в АКОРТе не сообщили «Известиям», какие территориальные управления, кого и на сколько оштрафовали.

Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков подчеркивает, что в технических регламентах о пищевой продукции и российских санитарных правилах нет подобной формулировки.



— Ни один из документов не запрещает использовать «шоу-боксы» напрямую, — заметил он.



Председатель комитета по качеству АКОРТа Светлана Чебарова, написавшая письмо в Роспотребнадзор, отказалась вчера пояснить «Известиям», какую статью какого документа она имела в виду.

В Роспотребнадзоре подтвердили получение письма ассоциации, сказав, что оно «будет рассмотрено в установленном законом порядке». В службе также не уточнили, по каким статьям территориальные управления в подобных случаях наказывают ритейлеров.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) пояснили «Известиям», что в действующих технических регламентах нет никаких запретов на использование подобных «шоу-боксов».



— Если коробка с продукцией стоит на полке закрытой, на ней должна быть маркировка, если же она открыта, то и маркировки может не быть, — говорит представитель пресс-службы ЕАЭК.

В СанПиНах же есть запрет на торговлю «с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре». Согласно ст. 6.3 КоАПа «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», наказание для юрлиц составляет до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Адвокат Владимир Постанюк считает, что, возможно, речь идет о нарушении ст. 33 постановления правительства №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров», где есть норма о запрете торговать пищевой продукцией, не освобожденной от тары. Штраф за нарушение которой составляет для юрлиц до 30 тыс. рублей, согласно ст. 14.15.