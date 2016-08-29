Турция нанесла авиаудары по северной части Ирака

ВВС Турции нанесли авиаудары в северной части Ирана по позициям запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщил неназванный военный источник.

Воздушная операция была проведена с 12.20 по 13.55 мск в районе Гара курдской автономии Северного Ирака, передает агентство Anadolu.

Накануне «Известия» сообщали об уничтожении 25 повстанцев РПК на севере Сирии. Еще семь членов группировки были ликвидированы во время боестолкновений на юго-востоке Турецкой Республики.

Перемирие между РПК и властями Турции нарушилось в 2015 году. После возобновления в стране в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли около 700 военных и полицейских. При этом генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период более 6 тыс. курдских повстанцев. Кроме того, турецкие власти обвиняют РПК в совершении терактов в стране.