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Самовозгорание грузовика на МКАД вызвало многокилометровую пробку

Возгорание произошло приблизительно в 15.00

На 61-м км внешней стороны МКАД частично перекрыто движение из-за возгорания грузовика. Оно произошло приблизительно в 15.00. В настоящее время машина потушена. В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке происшествия образовалась пробка длиной 6 км от Дмитровского до Ленинградского шоссе.

Напомним, что 26 августа На трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области произошло крупное ДТП с участием автоцистерны со стиролом, «Газели» и асфальтоукладчика. В результате на дорогу разлилось 8 т ядовитого вещества. Создалась пятикилометровая пробка.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Самовозгорание грузовика на МКАД вызвало многокилометровую пробку

Возгорание произошло приблизительно в 15.00

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