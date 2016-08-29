Самовозгорание грузовика на МКАД вызвало многокилометровую пробку

Возгорание произошло приблизительно в 15.00
На 61-м км внешней стороны МКАД частично перекрыто движение из-за возгорания грузовика. Оно произошло приблизительно в 15.00. В настоящее время машина потушена. В результате происшествия никто не пострадал.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке происшествия образовалась пробка длиной 6 км от Дмитровского до Ленинградского шоссе.
Напомним, что 26 августа На трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области произошло крупное ДТП с участием автоцистерны со стиролом, «Газели» и асфальтоукладчика. В результате на дорогу разлилось 8 т ядовитого вещества. Создалась пятикилометровая пробка.
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