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В СПЧ подтвердили сообщения о тайной тюрьме в Харькове

Ранее от правозащитных организаций стало известно, что из этой тюрьмы в Харькове СБУ освободила 13 человек, но еще пятеро, в том числе двое россиян, остаются под стражей

В Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека ранее поступала информация от неправительственных организаций о функционировании в Харькове тайной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ), где военнопленные находятся в недопустимых условиях и подвергаются пыткам.

Об этом НСН заявил председатель совета Михаил Федотов.

«У нас тоже есть сведения о том, что в Харькове есть тайная тюрьма», — сказал председатель СПЧ.

Ранее от правозащитных организаций стало известно, что из тайной тюрьмы в Харькове СБУ освободила 13 человек, но еще пятеро, в том числе двое россиян, остаются под стражей.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

В СПЧ подтвердили сообщения о тайной тюрьме в Харькове

Ранее от правозащитных организаций стало известно, что из этой тюрьмы в Харькове СБУ освободила 13 человек, но еще пятеро, в том числе двое россиян, остаются под стражей

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