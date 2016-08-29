В СПЧ подтвердили сообщения о тайной тюрьме в Харькове

Ранее от правозащитных организаций стало известно, что из этой тюрьмы в Харькове СБУ освободила 13 человек, но еще пятеро, в том числе двое россиян, остаются под стражей
В Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека ранее поступала информация от неправительственных организаций о функционировании в Харькове тайной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ), где военнопленные находятся в недопустимых условиях и подвергаются пыткам.
Об этом НСН заявил председатель совета Михаил Федотов.
«У нас тоже есть сведения о том, что в Харькове есть тайная тюрьма», — сказал председатель СПЧ.
Ранее от правозащитных организаций стало известно, что из тайной тюрьмы в Харькове СБУ освободила 13 человек, но еще пятеро, в том числе двое россиян, остаются под стражей.
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