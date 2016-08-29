МИД РФ: использование СБУ тайных тюрем — тяжкое преступление

Практикуемое сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) тайное содержание под стражей — тяжкое уголовное преступление и грубое нарушение международного права, заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Он сообщил, что Российская Федерация призывает киевские власти тщательно расследовать факты незаконного содержания и пыток гражданских лиц и привлечь виновных к ответственности.

Его слова передает «РИА Новости».

Как сообщалось ранее, по данным правозащитной организации Amnesty International и Human Rights Watch, в секретной тюрьме Службы безопасности Украины в Харькове до сих пор остаются пятеро заключенных, среди них два гражданина Российской Федерации.