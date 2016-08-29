Обама встретится с Эрдоганом на саммите G20 в Китае

Президент США Барак Обама встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в рамках саммита G20 в китайском Ханчжоу. Лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии и попытку государственного переворота в Турции. Об этом сообщил советник Обамы Брайан Дис.

«Четвертого сентября президент США встретится с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить вопросы переворота в Турции, ситуацию в Сирии и кризис беженцев», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее источник в администрации президента Турции сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться на полях саммита G20, который пройдет в китайском Ханчжоу 4–5 сентября. Лидеры двух стран могут провести переговоры по ситуации в Сирии, а также по вопросам двусторонних отношений.

Ранее президент Турции обвинил Запад в поддержке попытки государственного переворота в стране и терроризма. Президент Турции отметил, что ни один из западных лидеров не приехал в страну для того, чтобы выразить солидарность с народом в критический момент.



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