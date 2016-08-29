Источник опроверг информацию о смерти президента Узбекистана

Источник в аппарате президента Узбекистана опроверг информацию о смерти Ислама Каримова.

«Сообщения о смерти не соответствуют действительности. Президент госпитализирован. Его состояние стабильно», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, ранее в понедельник издание «Фергана.ру» сообщило о смерти президента Узбекистана. Однако официального подтверждения информации издание не предоставило.

В субботу, 27 августа, президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. В связи с этим определенные круги в республике начали обсуждать вопросы, касающиеся будущего страны. О возможном преемнике Каримова «Известиям» рассказал эксперт аналитического центра Института международных исследований МГИМО Шарбатулло Содиков.

— Наиболее вероятным преемником на сегодняшний день становится действующий премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев, занимающий этот пост последние 13 лет. Как и Каримов, он является выходцем из Самаркандской области, — считает он.

Он также выразил мнение, что кардинальных изменений с возможным приходом к власти Шавката Мирзияева в Узбекистане ожидать не стоит.

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В Узбекистане задумались о преемнике президента