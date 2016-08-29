В Узбекистане задумались о преемнике президента

Президент Узбекистана Ислам Каримов 27 августа был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Новость о состоянии здоровья президента была озвучена на национальном телеканале уже на следующий день. В связи с этим определенные круги в республике уже обсуждают вопросы, касающиеся будущего страны в связи с дальнейшей дееспособностью главы Узбекистана. Эксперт аналитического центра Института международных исследований МГИМО Шарбатулло Содиков рассказал «Известиям» о возможном преемнике Каримова.



— Несмотря на то что Ислам Каримов раньше не раз попадал в больницу, открытых заявлений по этому поводу не было. В данный момент уже официально подтверждено, что он находится под наблюдением врачей. Это наталкивает на определенные мысли о необходимости готовить преемника. Врачи понимают, что продолжить управление страной после восстановительного периода будет крайне сложно. Ранее Ислам Каримов рассчитывал, что его место займет старшая дочь — Гульнара. Однако эти ожидания не оправдались, более того, она является фигуранткой нескольких антикоррупционных дел (младшая дочь президента Лола Каримова-Тилляева в 2016 году заявила, что достижение власти не входит в ее жизненные цели. — «Известия»). Согласно конституции страны, преемником должен стать спикер парламента Нигматилла Юлдашев, однако он не пользуется поддержкой «семьи Каримова». Наиболее вероятным преемником на сегодняшний день становится действующий премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев, занимающий этот пост последние 13 лет. Как и Каримов, он является выходцем из Самаркандской области, — считает Шарбатулло Содиков.



По его мнению, кардинальных изменений с возможным приходом к власти Шавката Мирзияева в Узбекистане ожидать не стоит.



— Скорее всего, президентом будет именно Мирзияев, который по сути является воспитанником Каримова. В связи с этим серьезных изменений в Узбекистане ожидать не стоит. Но есть надежда, что с его приходом начнется постепенная демократизация страны, какое-то улучшение. Нынешнее правительство, властные структуры республики поддерживают его в полном объеме. Сегодня никто не может открыто критиковать президента и власть в Узбекистане, но с приходом Мирзияева эта ситуация может значительно смягчиться. В сфере социальной стабильности региона тоже возможны улучшения. Каримов всячески противился широкому сотрудничеству с ЕАЭС, опасался, что Узбекистан потеряет суверенитет. Мирзияев же может начать региональное сотрудничество, что тоже является позитивным сигналом, — отметил эксперт. — Также в Узбекистане могут активизироваться и оппозиционные политические силы, которые ранее были признаны террористическими. По реакции в социальных сетях мы видим, что народ Узбекистана надеется на изменения. Но революции ждать не стоит — будут формальные выборы, которые пройдут гладко, как всегда.



Как отмечает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин, до официальных заявлений рассуждать о возможных преемниках Ислама Каримова преждевременно.



— Прежде чем говорить о том, кто будет претендовать на власть и у кого из кандидатов больше шансов, нужно определиться с тем, в каком состоянии находится сам Ислам Каримов и сможет ли он исполнять свои обязанности. Всё останется так, как есть, до проведения официальных процедур, а именно — заявления о недееспособности и назначения даты выборов, — отметил Станислав Притчин.



По мнению эксперта, на сегодняшний день нет никаких весомых оснований давать точные прогнозы.



— Публичной политики и конкуренции в Узбекистане нет, как нет и возможностей для этого. Будем исходить из того, кто будет выдвигаться на пост президента. Вероятно, уже начались подковерные игры на предмет того, какие альянсы придут к власти в случае ухода Каримова. Однако есть вероятность того, что Каримов вернется, и эти игры могут обернуться против активных участников борьбы за власть, — подчеркнул Станислав Притчин.

