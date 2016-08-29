Ислам Каримов перенес инсульт: что ждет Узбекистан

Власти страны впервые официально объявили о резком ухудшении здоровья бессменного президента республики
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Утром в понедельник, 29 августа, дочь президента Узбекистана Лола Каримова сообщила в своем аккаунте в Instagram о том, что ее отец, президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован после кровоизлияния в мозг и находится в реанимации. Это первый случай за более чем 25 лет пребывания Каримова у власти, когда широкой публике сообщили о тяжелом состоянии лидера страны. Что известно о возможных преемниках Каримова и как, согласно конституции, может проходить процедура передачи власти в стране — в материале «Известий».
Что может ждать Узбекистан в ближайшее время: процедура передачи власти
Согласно конституции страны, в случае если законно избранный президент оказывается не в состоянии, постоянно или временно, исполнять свои обязанности, его функции и полномочия в полном объеме временно передаются председателю сената олий мажлиса республики.
Олий мажлис является высшим государственным представительным органом, осуществляющим законодательную власть в стране, и состоит из двух палат: нижней, законодательной, и верхней — сената. При этом председатель сената олий мажлиса избирается самими сенаторами из своего состава по представлению президента республики. Сейчас эту должность занимает Нигматилла Юлдашев, которого многие эксперты называют непубличной и мало знакомой населению фигурой.
В случае если Ислам Каримов в ближайшее время не вернется к работе, Нигматилла Юлдашев будет исполнять обязанности президента в течение трех ближайших месяцев — именно в этот срок, по конституции, власти республики должны назначить и провести новые президентские выборы.
(Фото из личного архива, Март 2014 г.) Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на "прайвеси" (личное пространство). Я буду очень признательна всем, тем кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами. ⬇️(Шаҳсий архивдан сурат, март 2014 й.) Турли хил гап-сўзларнинг олдини олиш мақсадида, бизнинг оилада ўтган хафтанинг охирида содир бўлган қайғули воқеа ҳақида ушбу саҳифам орқали сизга маълумот бермоқчиман. Шанба куни адамлар мияга қон қуйилиш ташхиси билан шифохонага олиб келиндилар. Ҳозир улар реанимация бўлимида тиббий муолажалар олмоқдалар. Ҳозирги пайтда ҳолатлари шифокорлар томонидан стабил деб баҳоланмоқда. Айни пайтда келгусидаги соғлиқлари борасида қандайдир тахминлар қилиш анча эрта. Мен сизлардан турли хил гап-сўзлардан йироқ бўлиб, оиламизнинг шаҳсий ҳаётига хурмат билан муносабатда бўлишингизни илтимос қиламан. Ушбу дамларда отамни ўз дуолари билан қўллаб-қувватловчи барча инсонларга ўзимнинг чексиз миннатдорчилигимни изҳор этаман. (Photo from family archive, March 2014) I would like to write here about the sad events that befell our family last weekend. My father was hospitalised after suffering a cerebral haemorrhage on Saturday morning, and is now receiving treatment in an intensive care unit. His condition is considered stable. At the moment it is too early to make any predictions about his future health. My only request to everyone is to refrain from any speculations, and show respect to our family's right to privacy. I will be grateful to everyone who will support my father with prayers.
Возможные преемники
Из-за закрытости политической системы в стране большинство экспертов сходятся на том, что предсказать имя преемника президента практически невозможно. Вероятнее всего, им станет или представитель семьи Каримова, или один из лидеров нынешней политической элиты, или выходец из силовых структур (о которых известно крайне мало).
В течение последних лет все обсуждения возможного будущего лидера республики сводились к четырем именам.
Нигматилла Юлдашев, 53 года, председатель сената Узбекистана, избранный на эту должность по представлению самого Каримова (согласно процедуре) в 2015 году. По закону является преемником Ислама Каримова — по крайней мере, до истечения положенных по конституции трех месяцев. Однако считается, что он не является самым сильным кандидатом в борьбе за президентский пост.
Фото: facebook.com/ Лола Исламовна Каримова-Тилляева
Лола Каримова, 38 лет, младшая дочь Ислама Каримова. Сейчас Лола Каримова занимает пост постоянного представителя Республики Узбекистан при ЮНЕСКО. Еще в 2015 году ряд СМИ сообщал со ссылкой на приближенные к президенту источники, что сам Каримов приписывал ей необходимую выдержанность характера и «дипломатическую скромность». При этом сама Лола в конце января этого года на своей странице в Instagram написала, что достижение власти не входит в ее жизненные цели.
Старшую дочь президента, Гульнару, эксперты не склонны рассматривать в качестве серьезного претендента на пост главы государства, поскольку в последние годы информация о ней не появлялась. Кроме того, с 2012 года Гульнара Каримова является фигуранткой антикоррупционных дел в 10 странах мира, включая собственно Узбекистан.
Шавкат Миризяев, 59 лет, премьер-министр Узбекистана, который возглавляет правительство страны с 2003 года. В исследовании Международного института политической экспертизы, опубликованном в 2013 году, Миризяев характеризовался как преемник, покорный президенту и верный его политической линии. Кроме того, по сообщениям ряда экспертов, он близок к семье действующего президента и пользуется наибольшим авторитетом в кругах политической элиты. С другой стороны, в местных СМИ его также называли «молотом Каримова» за жесткость, с которой Миризяев действовал, в том числе проводя в жизнь непопулярные решения самого Каримова.
10 июля 2015. Министр финансов Республики Узбекистан Рустам Азимов перед началом заседания Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе с участием делегаций.
Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев
Рустам Азимов, 57 лет, вице-премьер Узбекистана, также называется в числе тех, кто может вступить в борьбу за пост лидера республики. Рустам Азимов долгое время занимал высокие посты в Национальном банке внешнеэкономической деятельности, а также возглавлял министерство финансов страны.
Ислам Каримов: старший президент СНГ
78-летний Ислам Каримов — самый старший из президентов стран СНГ. Начав карьеру в должности помощника мастера на заводе в 1960 году, в 1966-м он попал на работу в Госплан. В дальнейшем занимал посты министра финансов Узбекской ССР (1983–1986), председателя республиканского Госплана и заместителя Совета министров республики (1986). В 1990–1991 годах Ислам Каримов был членом Политбюро ЦК КПСС. В 1991 году он был избран президентом республики на сессии Верховного Совета Узбекской ССР и с тех пор бессменно возглавляет страну. В прошлом году официально пошел на пятый президентский срок, однако де-факто этот срок для него стал шестым, учитывая, что в 1995 году в стране проводился референдум о продлении полномочий президента.
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