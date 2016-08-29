Ислам Каримов перенес инсульт: что ждет Узбекистан

Утром в понедельник, 29 августа, дочь президента Узбекистана Лола Каримова сообщила в своем аккаунте в Instagram о том, что ее отец, президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован после кровоизлияния в мозг и находится в реанимации. Это первый случай за более чем 25 лет пребывания Каримова у власти, когда широкой публике сообщили о тяжелом состоянии лидера страны. Что известно о возможных преемниках Каримова и как, согласно конституции, может проходить процедура передачи власти в стране — в материале «Известий».

Что может ждать Узбекистан в ближайшее время: процедура передачи власти

Согласно конституции страны, в случае если законно избранный президент оказывается не в состоянии, постоянно или временно, исполнять свои обязанности, его функции и полномочия в полном объеме временно передаются председателю сената олий мажлиса республики.

Олий мажлис является высшим государственным представительным органом, осуществляющим законодательную власть в стране, и состоит из двух палат: нижней, законодательной, и верхней — сената. При этом председатель сената олий мажлиса избирается самими сенаторами из своего состава по представлению президента республики. Сейчас эту должность занимает Нигматилла Юлдашев, которого многие эксперты называют непубличной и мало знакомой населению фигурой.

В случае если Ислам Каримов в ближайшее время не вернется к работе, Нигматилла Юлдашев будет исполнять обязанности президента в течение трех ближайших месяцев — именно в этот срок, по конституции, власти республики должны назначить и провести новые президентские выборы.

Возможные преемники

Из-за закрытости политической системы в стране большинство экспертов сходятся на том, что предсказать имя преемника президента практически невозможно. Вероятнее всего, им станет или представитель семьи Каримова, или один из лидеров нынешней политической элиты, или выходец из силовых структур (о которых известно крайне мало).



В течение последних лет все обсуждения возможного будущего лидера республики сводились к четырем именам.

Нигматилла Юлдашев, 53 года, председатель сената Узбекистана, избранный на эту должность по представлению самого Каримова (согласно процедуре) в 2015 году. По закону является преемником Ислама Каримова — по крайней мере, до истечения положенных по конституции трех месяцев. Однако считается, что он не является самым сильным кандидатом в борьбе за президентский пост.



Фото: facebook.com/ Лола Исламовна Каримова-Тилляева

Лола Каримова, 38 лет, младшая дочь Ислама Каримова. Сейчас Лола Каримова занимает пост постоянного представителя Республики Узбекистан при ЮНЕСКО. Еще в 2015 году ряд СМИ сообщал со ссылкой на приближенные к президенту источники, что сам Каримов приписывал ей необходимую выдержанность характера и «дипломатическую скромность». При этом сама Лола в конце января этого года на своей странице в Instagram написала, что достижение власти не входит в ее жизненные цели.

Старшую дочь президента, Гульнару, эксперты не склонны рассматривать в качестве серьезного претендента на пост главы государства, поскольку в последние годы информация о ней не появлялась. Кроме того, с 2012 года Гульнара Каримова является фигуранткой антикоррупционных дел в 10 странах мира, включая собственно Узбекистан.

Шавкат Миризяев, 59 лет, премьер-министр Узбекистана, который возглавляет правительство страны с 2003 года. В исследовании Международного института политической экспертизы, опубликованном в 2013 году, Миризяев характеризовался как преемник, покорный президенту и верный его политической линии. Кроме того, по сообщениям ряда экспертов, он близок к семье действующего президента и пользуется наибольшим авторитетом в кругах политической элиты. С другой стороны, в местных СМИ его также называли «молотом Каримова» за жесткость, с которой Миризяев действовал, в том числе проводя в жизнь непопулярные решения самого Каримова.

Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев

Рустам Азимов, 57 лет, вице-премьер Узбекистана, также называется в числе тех, кто может вступить в борьбу за пост лидера республики. Рустам Азимов долгое время занимал высокие посты в Национальном банке внешнеэкономической деятельности, а также возглавлял министерство финансов страны.

Ислам Каримов: старший президент СНГ

78-летний Ислам Каримов — самый старший из президентов стран СНГ. Начав карьеру в должности помощника мастера на заводе в 1960 году, в 1966-м он попал на работу в Госплан. В дальнейшем занимал посты министра финансов Узбекской ССР (1983–1986), председателя республиканского Госплана и заместителя Совета министров республики (1986). В 1990–1991 годах Ислам Каримов был членом Политбюро ЦК КПСС. В 1991 году он был избран президентом республики на сессии Верховного Совета Узбекской ССР и с тех пор бессменно возглавляет страну. В прошлом году официально пошел на пятый президентский срок, однако де-факто этот срок для него стал шестым, учитывая, что в 1995 году в стране проводился референдум о продлении полномочий президента.

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