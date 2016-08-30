Число желающих учиться за счет работодателя россиян выросло

Исследовательский центр сервиса Superjob.ru проанализировал предпочтения россиян в выборе компенсационного пакета, опросив в августе 1600 респондентов во всех регионах страны.

Оказалось, что россияне стали больше значения придавать бесплатному обучению, питанию и проезду на общественном транспорте и меньше заботиться о своем здоровье. Например, сотрудников, предпочитающих пройти обучение за счет компании, стало на 7% больше, чем тех, кто хочет бесплатно получать услуги по полису добровольного медицинского страхования (ДМС).

По данным Superjob.ru, 44% сотрудников компаний предпочитают в качестве дополнительных льгот — обучение за счет работодателя, и это на 3% больше, чем в 2014 году. При этом для мужчин обучение важнее, чем для женщин (46% против 43). Также желание учиться напрямую зависит от возраста: чем старше работник, тем реже он высказывает желание получать новые знания.

Из опроса Superjob.ru также следует, что россияне стали больше ценить бесплатное питание и оплату проезда на общественном транспорте. В то же время — меньше внимания уделять своему здоровью и отдыху.

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Россияне больше хотят учиться, чем лечиться и отдыхать