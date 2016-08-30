МВД опровергло информацию о похищении девушки на Чистых прудах

Пресс-служба полиции Москвы заявила, что сообщение было ложным
Сообщение о том, что неизвестные похитили и увезли в микроавтобусе Hyundai девушку на улице Чистые пруды в Москве, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба столичного МВД.
В ведомстве рассказали, что в ходе введенного ранее плана «Перехват» в ночь на вторник микроавтобус был обнаружен, в нем находилась компания молодых людей, сообщает ТАСС.
«В ходе проверки информация о каких-либо противоправных или насильственных действиях не подтвердилась», — сообщает пресс-служба.
В Москве в ночь на вторник был объявлен план «Перехват» в связи с сообщениями о похищении неизвестными девушки, которую насильственно увезли на микроавтобусе Hyundai.
Как выяснилось, за сутки в Москве уже «были зарегистрированы два аналогичных похищения девушек». В обоих случаях похищения не подтвердились. Все автомобили были найдены и досмотрены.
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