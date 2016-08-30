Полиция Бишкека сообщила о взрыве у ворот посольства КНР

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
Взрыв в южной части Бишкека во вторник утром произошел у ворот посольства Китая, на месте найдено тело одного погибшего, сообщает полиция Киргизии.
«Около десяти часов утра поступил вызов о произошедшем взрыве, наши сотрудники в настоящий момент выехали на место происшествия, обстоятельства уточняются, о них будет сообщено позже», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.
Также сообщается, что на месте происшествия видны клубы дыма, выворочена одна створка ворот. По ряду свидетельств, взорвался автомобиль.
Ранее сообщалось, что в южной части Бишкека произошел взрыв. На место происшествия выехала полиция и бригады скорой помощи.
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