Медведев внес в Госдуму проект о садоводстве и дачном хозяйстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.



Отмечается, что данный законопроект направлен на создание прозрачной системы правового регулирования отношений в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства, соответствующей действующему гражданскому, жилищному, земельному и градостроительному законодательству.



Так, предлагается «сократить количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для ведения огородничества)».

Для устранения правовой неопределенности также предлагается отказаться от понятия «жилое строение», которое не предусмотрено Жилищным кодексом. Взамен вводится понятие «садовый дом», для размещения которого не требуется разрешения на строительство.



Также устанавливается, что садовый (дачный) земельный участок может использоваться для строительства жилого дома — объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания граждан. На огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства.

Кроме того, законопроектом предлагается определить общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы, а также порядок подготовки финансово-экономического обоснования размеров взносов, утверждаемого общим собранием членов товарищества.



Проект федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлен Минэкономразвития, он одобрен на заседании правительства 18 августа 2016 года.



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