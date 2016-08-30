Взрыв у посольства КНР в Бишкеке устроил террорист-смертник

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя взорвавшегося автомобиля
По словам вице-премьера Киргизии Жениша Разакова, взрыв, прогремевший у ворот посольства КНР на юге столицы республики, был произведен террористом-смертником.
— Погиб сам террорист-смертник. Есть пострадавшие — охранники посольства. Они граждане Кыргызстана, — цитирует Жениша Разакова агентство Sputnik.
Напомним, инцидент возле здания диппредставительства Китая произошел сегодня около 10 часов утра по местному времени (7.00 мск). По ряду свидетельств, взорвался автомобиль. В результате погиб один человек, еще двое сотрудников посольства получили ранения.
Версию о возможном теракте допускают и в Госкомите нацбезопасности Киргизии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГКНБ республики Рахата Сулайманова.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя автомобиля, в котором произошел взрыв.
— На месте происшествия работает оперативная группа. До окончания ее работы мы не можем делать выводов, — пояснил Рахат Сулайманов.
По словам очевидцев, в результате взрыва вылетели стекла в домах, расположенных неподалеку от посольства, также были разбиты витрины магазинов. Один из свидетелей сообщил, что начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ворота ограды и взорвался на территории посольства рядом с резиденцией посла.
Кроме того, свидетели произошедшего сообщают, что части тела водителя были обнаружены на расстоянии около 300 м от фрагментов автомобиля. На месте взрыва образовалась воронка.
Возле китайского посольства. Фото с дизеля. pic.twitter.com/txOHspbMko— Nigger Nietzschebrod (@sorok_dva) 30 августа 2016 г.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.