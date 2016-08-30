Взрыв у посольства КНР в Бишкеке устроил террорист-смертник

По словам вице-премьера Киргизии Жениша Разакова, взрыв, прогремевший у ворот посольства КНР на юге столицы республики, был произведен террористом-смертником.

— Погиб сам террорист-смертник. Есть пострадавшие — охранники посольства. Они граждане Кыргызстана, — цитирует Жениша Разакова агентство Sputnik.



Напомним, инцидент возле здания диппредставительства Китая произошел сегодня около 10 часов утра по местному времени (7.00 мск). По ряду свидетельств, взорвался автомобиль. В результате погиб один человек, еще двое сотрудников посольства получили ранения.



Версию о возможном теракте допускают и в Госкомите нацбезопасности Киргизии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГКНБ республики Рахата Сулайманова.



Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя автомобиля, в котором произошел взрыв.

— На месте происшествия работает оперативная группа. До окончания ее работы мы не можем делать выводов, — пояснил Рахат Сулайманов.

По словам очевидцев, в результате взрыва вылетели стекла в домах, расположенных неподалеку от посольства, также были разбиты витрины магазинов. Один из свидетелей сообщил, что начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ворота ограды и взорвался на территории посольства рядом с резиденцией посла.

Кроме того, свидетели произошедшего сообщают, что части тела водителя были обнаружены на расстоянии около 300 м от фрагментов автомобиля. На месте взрыва образовалась воронка.