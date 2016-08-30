Франция намерена приостановить переговоры о создании ЗСТ с США

По мнению госсекретаря республики по внешней торговле, диалог не оправдал исторические отношения, которые сложились между Европой и Соединенными Штатами
Власти Франции намерены призвать Европейскую комиссию приостановить переговоры между ЕС и США о создании Трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP) между сторонами, сообщил госсекретарь республики по внешней торговле Маттиас Фекль.
«Политической поддержки Франции этим переговорам больше нет. Франция требует остановки этих переговоров», — заявил госсекретарь в эфире радиостанции RMS.
С соответствующим заявлением руководство республики выступит на совещании министров внешней торговли ЕС, которое состоится в сентябре в Братиславе, считает Маттиас Фекль. «Нужна резкая остановка — ясная, четкая и окончательная», — подчеркнул госсекретарь.
По его мнению, переговоры между сторонами не оправдали исторические отношения, которые сложились между Европой и США.
«Американцы не дают ничего или же предлагают крохи. Переговоры между союзниками так не ведутся», — заявил Маттиас Фекль.
Напомним, первый раунд переговоров по TTIP прошел 9 июля 2013 года в Вашингтоне. По предварительным данным, образование самой большой зоны свободной торговли в мире позволило бы создать свыше 13 млн новых рабочих мест, а также увеличить экспорт из ЕС в США на 6,6% и импорт из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.
Ранее министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль заявил, что переговоры по созданию зоны свободной торговли между ЕС и США фактически провалились.
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