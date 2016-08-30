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Генерал-майор полиции Игорь Зиновьев покидает пост начальника МУРа

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Сообщается, что в ближайшее время он возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы

Начальник Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор полиции Игорь Зиновьев покинет свой пост.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он в ближайшее время возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы.

Источник добавил, что пока неизвестно, кто займет место Зиновьева, так как кандидата еще не нашли.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что практически все сотрудники МУРа выведены за штат, кроме 1-й оперативно-разыскной части, более известной как «убойный отдел», занимающейся раскрытием убийств.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Генерал-майор полиции Игорь Зиновьев покидает пост начальника МУРа

Сообщается, что в ближайшее время он возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы

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