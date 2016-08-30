Подозреваемый в домогательстве ребенка в самолете отрицает вину

Инцидент произошел 24 августа с 9-летней девочкой, которая летела из Новосибирска в Москву без сопровождения взрослых
Мужчина, подозреваемый в действиях сексуального характера по отношению к ребенку в самолете, летевшем рейсом Новосибирск–Москва, опровергает все обвинения. Об этом сообщил источник внутри следственных органов.
«Вину свою он отрицает», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».
Другие детали пока не раскрываются.
Расследование продолжается.
По данным следствия, 24 августа 2016 года две сестры 9 и 11 лет летели рейсом Новосибирск–Москва без сопровождения взрослых. Рядом с 9-летней девочкой, в соседнем кресле, сидел житель города Тамбова 1944 года рождения. По словам ребенка, этот мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера. По прилете в столицу ребенок сообщил о произошедшем матери, та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
Накануне в СК РФ сообщили, что установил местонахождение мужчины.
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