Подозреваемый в домогательстве ребенка в самолете отрицает вину

Мужчина, подозреваемый в действиях сексуального характера по отношению к ребенку в самолете, летевшем рейсом Новосибирск–Москва, опровергает все обвинения. Об этом сообщил источник внутри следственных органов.



«Вину свою он отрицает», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».



Другие детали пока не раскрываются.



Расследование продолжается.



По данным следствия, 24 августа 2016 года две сестры 9 и 11 лет летели рейсом Новосибирск–Москва без сопровождения взрослых. Рядом с 9-летней девочкой, в соседнем кресле, сидел житель города Тамбова 1944 года рождения. По словам ребенка, этот мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера. По прилете в столицу ребенок сообщил о произошедшем матери, та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.



Накануне в СК РФ сообщили, что установил местонахождение мужчины.

