Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
30 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Подозреваемый в домогательстве ребенка в самолете отрицает вину

Инцидент произошел 24 августа с 9-летней девочкой, которая летела из Новосибирска в Москву без сопровождения взрослых

Мужчина, подозреваемый в действиях сексуального характера по отношению к ребенку в самолете, летевшем рейсом Новосибирск–Москва, опровергает все обвинения. Об этом сообщил источник внутри следственных органов.

«Вину свою он отрицает», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».

Другие детали пока не раскрываются.

Расследование продолжается.

По данным следствия, 24 августа 2016 года две сестры 9 и 11 лет летели рейсом Новосибирск–Москва без сопровождения взрослых. Рядом с 9-летней девочкой, в соседнем кресле, сидел житель города Тамбова 1944 года рождения. По словам ребенка, этот мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера. По прилете в столицу ребенок сообщил о произошедшем матери, та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Накануне в СК РФ сообщили, что установил местонахождение мужчины.

Написать комментарий
Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Подозреваемый в домогательстве ребенка в самолете отрицает вину

Инцидент произошел 24 августа с 9-летней девочкой, которая летела из Новосибирска в Москву без сопровождения взрослых

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке