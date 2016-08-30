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Российских паралимпийцев лишили возможности выступить и на Играх-2018

В ПКР пояснили, что решение Международного паралимпийского комитета, который ранее не допустил россиян к соревнованиям 2016 года в Рио, распространится и на турнир в южнокорейском Пхёнчхане

В Паралимпийском комитете России (ПКР) сообщили, что российские спортсмены, помимо Игр в Бразилии, пропустят еще и соревнования, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.

В ПКР пояснили, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC), который ранее не допустил россиян к Паралимпиаде-2016 в Рио, также распространяется и на Игры 2018 года.

Напомним, что решение об отстранении российских паралимпийцев от участие в соревнованиях 2016 года в Бразилии было принято 7 августа. Тогда же глава IPC Филип Крэйвен заявил, что ПКР лишен членства в международной организации.

Причиной этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которая утверждает, что в России якобы работала государственная допинг-система. В частности, Макларен заявил о пропаже в 2012–2015 годах 35 пяти проб российских паралимпийцев. До сих пор никаких доказательств своим обвинениям комиссия WADA не представила.

В свою очередь Паралимпийский комитет России обжаловал вердикт IPC в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии, однако тот апелляцию отклонил.

Сейчас дело об отстранении российских паралимпийцев рассматривается в Федеральном суде Швейцарской конфедерации.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пообещал провести в России свои соревнования для паралимпийцев, которые пропустят Игры в Рио. По словам главы государства, награды за победу в турнире будут сопоставимы с олимпийскими.

Президент ПКР Владимир Лукин позднее заявил, что сроки соревнований пока не определены, но вероятно, что турнир может пройти в Московской области.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Российских паралимпийцев лишили возможности выступить и на Играх-2018

В ПКР пояснили, что решение Международного паралимпийского комитета, который ранее не допустил россиян к соревнованиям 2016 года в Рио, распространится и на турнир в южнокорейском Пхёнчхане

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Сергей Лисин

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