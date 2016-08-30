Рябинский: скандал с паралимпийцами возник, чтобы лишить РФ ЧМ-2018

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что целью скандала с паралимпийцами РФ и их недопуска к Играм-2016 и зимним ОИ-2018 является лишение России права проведения чемпионата мира по футболу.

Об этом Рябинский написал в своем Twitter, отметив, что это его личное мнение.

Цель всей этой допинговой истерии и с олимпийцами,и с паралимпийцами банальная - чемпионат мира по футболу.Это моё мнение.

Атака продолжится — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 29 августа 2016 г.

Ранее «Известия» сообщали, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) влечет за собой и недопуск россиян и на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Напомним, 7 августа президент IPC Филип Крэйвен заявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а ПКР лишен членства в организации. Паралимпийский комитет России 15 августа опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Россия организует специальные соревнования для паралимпийцев, которые не получили возможности выступить в Бразилии.

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