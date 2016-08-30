Рябинский: скандал с паралимпийцами возник, чтобы лишить РФ ЧМ-2018

Взявший на себя расходы по судебному иску российских спортсменов промоутер рассказал о цели отстранения России от Паралимпиады
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что целью скандала с паралимпийцами РФ и их недопуска к Играм-2016 и зимним ОИ-2018 является лишение России права проведения чемпионата мира по футболу.
Об этом Рябинский написал в своем Twitter, отметив, что это его личное мнение.
Цель всей этой допинговой истерии и с олимпийцами,и с паралимпийцами банальная - чемпионат мира по футболу.Это моё мнение.— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 29 августа 2016 г.
Атака продолжится
Ранее «Известия» сообщали, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) влечет за собой и недопуск россиян и на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Напомним, 7 августа президент IPC Филип Крэйвен заявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а ПКР лишен членства в организации. Паралимпийский комитет России 15 августа опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.
Позже президент России Владимир Путин заявил, что Россия организует специальные соревнования для паралимпийцев, которые не получили возможности выступить в Бразилии.
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