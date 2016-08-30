Один пострадавший при пожаре на складе в Москве доставлен в реанимацию

Гражданин Киргизии, пострадавший во время пожара на складе типографии в Москве, после прибытия на родину был направлен в отделение реанимации Ошской межобластной клинической больницы, сообщили в Минздраве республики.

Напомним, возгорание в складском помещении типографии «Печатный экспресс» произошло 27 августа предположительно в результате короткого замыкания. В результате инцидента погибли 17 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, причем 14 из них были гражданками Киргизии. В московские клиники после пожара поступили в тяжелом состоянии трое граждан республики. 29 августа тела погибших были доставлены спецбортом в Киргизию в сопровождении представителей правительства республики во главе с вице-премьером Гульмирой Кудайбердиевой и родственников. На борту был также перевезен один пострадавший, который выразил желание вернуться на родину.

«Один из пострадавших, доставленный данным рейсом, был доставлен в отделение реанимации Ошской межобластной клинической больницы с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени». Пациенту проводятся все необходимые лечебные мероприятия, состояние его удовлетворительное», — приводит «РИА Новости » сообщение пресс-службы министерства.

Еще одному пострадавшему, который выразил желание вернуться домой, было отказано в транспортировке по состоянию здоровья. Кроме него, в московской больнице остается пострадавшая молодая женщина, ее состояние оценивается как тяжелое.

29 августа в Киргизии был объявлен траур по жертвам инцидента. Сегодня в республике проходят похороны погибших.

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