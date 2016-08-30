Появилось видео посольства КНР в Бишкеке после теракта

В Сети появилось видео последствий теракта у посольства Китая в Киргизии. Его опубликовал сайт Zanoza.kz. В МИД КНР считают, что взрыв у китайского посольства в Бишкеке не повлияет на проведение саммита G20, намеченного в Ханчжоу в начале сентября.

Представитель официального Пекина Хуа Чуньин заявила об этом на специально созванном брифинге.

«Мы уверены в успешном проведении саммита G20 и верим, что при поддержке других сторон и усилий саммит пройдет гладко», — приводит слова Хуа Чуньин «РИА Новости»



Напомним, что взрыв в Бишкеке произошел у ворот посольства Китая, на месте найдено тело одного погибшего. По предварительной версии, террорист-смертник на автомобиле протаранил ворота посольства и подорвал себя.

Правительство Киргизии считает взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке террористическим актом.