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Появилось видео посольства КНР в Бишкеке после теракта

В Пекине считают, что террористическая атака в столице Киргизии не повлияет на проведение G20

В Сети появилось видео последствий теракта у посольства Китая в Киргизии. Его опубликовал сайт Zanoza.kz. В МИД КНР считают, что взрыв у китайского посольства в Бишкеке не повлияет на проведение саммита G20, намеченного в Ханчжоу в начале сентября.

Представитель официального Пекина Хуа Чуньин заявила об этом на специально созванном брифинге.

«Мы уверены в успешном проведении саммита G20 и верим, что при поддержке других сторон и усилий саммит пройдет гладко», — приводит слова Хуа Чуньин «РИА Новости»

Напомним, что взрыв в Бишкеке произошел у ворот посольства Китая, на месте найдено тело одного погибшего. По предварительной версии, террорист-смертник на автомобиле протаранил ворота посольства и подорвал себя.

Правительство Киргизии считает взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке террористическим актом.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Появилось видео посольства КНР в Бишкеке после теракта

В Пекине считают, что террористическая атака в столице Киргизии не повлияет на проведение G20

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