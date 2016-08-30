Станции открыты на вход и выход пассажиров
Движение поездов на монорельсе в Москве восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Сотрудники пресс-службы столичной подземки написали в Twitter, что станции открыты на вход и выход, и пожелали пассажирам приятных поездок, передает телеканал «360».
Напомним, временная приостановка движения поездов на монорельсе была связана с работами по техническому обслуживанию контактной сети.
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