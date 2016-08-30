Общественная палата опровергла сообщение о массовых увольнениях в МУРе

Глава комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков опроверг появившуюся информацию о массовом отстранении от должностей сотрудников Московского уголовного розыска (МУР).

— Говорить о каком-то масштабном выводе сотрудников за штат не приходится, потому что информация не подтверждается, подчеркиваю, — приводит «РИА Новости» заявление Антона Цветкова. Он также пояснил, что МУР — это живой механизм и в нем периодически происходят изменения, особенно после присоединения к управлению подразделения по борьбе с наркотиками.

Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщения о том, что большинству сотрудников МУРа были направлены уведомления об увольнении. Как сообщил источник, реформа коснулась 4-й оперативно-разыскной части (ОРЧ), которая отвечала за борьбу с наркотиками, и 6-й оперативно-разыскной части, отвечающий за борьбу с организованной преступностью. Соответствующие меры были приняты для повышения эффективности работы и борьбы с коррупцией.