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Общественная палата опровергла сообщение о массовых увольнениях в МУРе

Глава комиссии ведомства по безопасности пояснил, что в Московском уголовном розыске переодически происходят изменения, особенно после присоединения подразделения по борьбе с наркотиками

Глава комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков опроверг появившуюся информацию о массовом отстранении от должностей сотрудников Московского уголовного розыска (МУР).

— Говорить о каком-то масштабном выводе сотрудников за штат не приходится, потому что информация не подтверждается, подчеркиваю, — приводит «РИА Новости» заявление Антона Цветкова. Он также пояснил, что МУР — это живой механизм и в нем периодически происходят изменения, особенно после присоединения к управлению подразделения по борьбе с наркотиками.

Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщения о том, что большинству сотрудников МУРа были направлены уведомления об увольнении. Как сообщил источник, реформа коснулась 4-й оперативно-разыскной части (ОРЧ), которая отвечала за борьбу с наркотиками, и 6-й оперативно-разыскной части, отвечающий за борьбу с организованной преступностью. Соответствующие меры были приняты для повышения эффективности работы и борьбы с коррупцией.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Общественная палата опровергла сообщение о массовых увольнениях в МУРе

Глава комиссии ведомства по безопасности пояснил, что в Московском уголовном розыске переодически происходят изменения, особенно после присоединения подразделения по борьбе с наркотиками

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