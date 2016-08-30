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Росгвардия хочет взять под контроль сертификацию оружия

Это может помочь избежать нарушений и злоупотреблений, которые представляют угрозу национальной безопасности

Росгвардия планирует в будущем взять на себя функцию контролирующего органа по сертификации оружия. Об этом заявила главный эксперт-специалист Управления по организации лицензионно-разрешительной работы ведомства Светлана Тернова. 

«Речь не идет о том, что мы будем проводить сертификацию. Мы будем контролировать работу органов по сертификации. Но это пока перспективы», — цитирует Тернову «Интерфакс».

По словам эксперта, функции Росгвардии в качестве центрального контролирующего органа, отслеживающего сертификацию служебного и гражданского оружия, может помочь избежать нарушений и злоупотреблений, представляющих угрозу национальной безопасности. 

Она подчеркнула, что сертифицировано должно быть всё оружие без исключения: и российское, и привезенное из-за рубежа, сообщает ОТР

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Росгвардия хочет взять под контроль сертификацию оружия

Это может помочь избежать нарушений и злоупотреблений, которые представляют угрозу национальной безопасности

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