ВЦИОМ: большинство россиян выступают за оказание помощи Донбассу

Почти две трети жителей России поддерживают направление гуманитарных конвоев на юго-восток Украины
Почти две трети россиян (64%) поддерживают оказание Россией гуманитарной помощи Донбассу путем направления туда конвоев за счет средств федерального бюджета.
Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах России.
При этом социологи утверждают, что для россиян остается актуальной проблема беженцев с Украины. Две трети опрошенных (65%) говорят, что в их населенном пункте есть беженцы, причем 26% утверждают, что их много.
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