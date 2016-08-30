ВЦИОМ: большинство россиян выступают за оказание помощи Донбассу

Почти две трети россиян (64%) поддерживают оказание Россией гуманитарной помощи Донбассу путем направления туда конвоев за счет средств федерального бюджета.

Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах России.

При этом социологи утверждают, что для россиян остается актуальной проблема беженцев с Украины. Две трети опрошенных (65%) говорят, что в их населенном пункте есть беженцы, причем 26% утверждают, что их много.

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