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Греф заявил о возможном снижении ключевой ставки ЦБ в сентябре

По мнению главы Сбербанка, снижение может произойти при замедлении инфляции

Шансы на снижение ключевой ставки ЦБ в сентябре есть, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с журналистами во вторник.

«Если инфляция пойдет вниз, шансы есть», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, 29 июля Банк России на заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых после снижения в июне впервые почти за год на 0,5 процентного пункта. До этого аналитики высказывали мнение, что регулятор может понизить ставку еще на 0,5 процентного пункта на следующем заседании, которое состоится 16 сентября, так как инфляция в июле оказалась лучше прогнозов.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Греф заявил о возможном снижении ключевой ставки ЦБ в сентябре

По мнению главы Сбербанка, снижение может произойти при замедлении инфляции

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