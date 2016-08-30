Количество отравившихся на свадьбе в Грузии достигло 200 человек

Количество отравившихся на свадьбе в грузинском городе Марнеули выросло до 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии. В сообщении сказано, что во время нахождения в городе Марнеули премьер-министра Георгия Квирикашвили его проинформировали о том, что общее количество отравившихся составляет около 200 человек.

Среди отравившихся — 28 детей, они были доставлены в больницы, часть уже выписаны, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что детей среди пострадавших — 30.

По словам врачей районной больницы, 40 человек находились в тяжелом состоянии и после оказания первой помощи были доставлены в больницы городов Рустави и Тбилиси для продолжения лечения, остальные чувствуют себя нормально и проходят лечение в больницах Марнеули.

Премьер-министр Грузии Григорий Квирикашвили, который посетил Марнеули, сообщил, что министерство здравоохранения Грузии включено в процесс оказания всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Началось расследование причин массового отравления.