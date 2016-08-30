Первые чартеры в Турцию вылетят 3 сентября

Росавиация согласовала первые заявки российских авиакомпаний на выполнение чартерных перевозок в Турцию. Об этом сообщил представитель ведомства.

«Заявки поступили от трех авиакомпаний — «Азур Эйр», «Северный ветер» и I fly», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Он также отметил, что первые пассажирские чартерные рейсы в Турцию выполнят авиакомпании «Азур Эйр» по маршруту Ростов-на-Дону – Анталья и обратно и I fly по маршруту Москва (аэропорт Внуково) – Анталья и обратно.

С 4 сентября к чартерным полетам приступит авиакомпания «Северный ветер». В этот день перевозчик выполнит рейсы по маршрутам Москва (аэропорт Шереметьево) – Анталья и обратно и Самара (аэропорт Курумоч) – Анталья и обратно.

Чартерные перевозки между Россией и Турцией были приостановлены, после того как 24 ноября 2015 года турецкими ВС был сбит российский бомбардировщик Су-24. В конце июня текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Москву послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений между государствами. После встречи с Эрдоганом, которая прошла 9 августа в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.



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