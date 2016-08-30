Путин на полях G20 обсудит с Олландом и Меркель ситуацию на Украине

Президент России в рамках саммита «двадцатки» в Китае проведет отдельные встречи с президентом Франции и канцлером Германии
Президент России Владимир Путин на полях саммита G20 в Китае проведет встречи с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Трехсторонней встречи по Украине не будет, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Вначале было условлено провести трехстороннюю встречу с тем, чтобы обстоятельно обсудить нынешнюю ситуацию на Украине, пути дальнейшего сотрудничества в рамках «нормандского формата», в рамках минского процесса. Но потом наши коллеги, ссылаясь на график, предложили провести две двусторонние встречи», — сообщил Ушаков.
Помощник президента России добавил, что главной темой встреч Путина и с Олландом, и с Меркель станет Украина.
Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что отмечает ухудшение ситуации на Украине и рассчитывает на возобновление дискуссий в «нормандском формате» по конфликту на юго-востоке страны. Кроме того, Олланд сказал, что сожалеет о санкциях против России и надеется, что ситуация изменится.
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