ООН призвала Францию снять запреты на ношение буркини по всей стране

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Франции снять запрет на ношение буркини на всех курортах страны, заявил пресс-секретарь ведомства Руперт Колвилл.

«Этот закон не улучшит ситуацию в сфере безопасности, скорее наоборот — будет разжигать религиозную нетерпимость и дискриминацию мусульман во Франции, в частности женщин», — приводит «Интерфакс» заявление представителя УВКПЧ.

Руперт Колвилл подчеркнул, что запреты на ношение буркини должны быть немедленно отменены во всех городах, где они были введены. Представитель ООН подчеркнул, что эти законы нарушают права человека.

Напомним, 26 августа Высший арбитражный суд Франции отменил запрет на ношение буркини (купальный костюм для мусульманок, полностью закрывающий тело) в коммуне Вильнев-Лубе. Ограничение продолжает действовать в Ницце и еще 10 коммунах департамента Приморские Альпы.

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