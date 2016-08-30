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Около 80% отравившихся на свадьбе в Грузии выписаны из больниц

У оставшихся пациентов наблюдается отравление легкой и средней степени тяжести

Более 80% пострадавших при массовом отравлении на свадьбе в Марнеульском районе Грузии выписаны из больниц. Об этом сообщил глава национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

«Сообщалось, что отравление получили до 200 человек. Из них около 80% пациентов выписаны. Оставшиеся проходят лечение в Марнеули, у них отравления легкой и средней степени тяжести. По нашей информации, на лечение в Тбилиси никого не перевозили», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Он также отметил, что в настоящий момент продолжается расследование причин отравления.

Напомним, ранее во вторник «Известия» писали о массовом отравлении на  свадьбе в Марнеульском районе Восточной Грузии. В результате инцидента с диагнозом «острая кишечная интоксикация» и более серьезными проявлениями отравления были госпитализированы около 200 человек, включая 30 детей.

Также сообщалось, что по факту инцидента была начата проверка.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Около 80% отравившихся на свадьбе в Грузии выписаны из больниц

У оставшихся пациентов наблюдается отравление легкой и средней степени тяжести

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