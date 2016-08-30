Мамиашвили прокомментировал сообщение о лишении медали погибшего борца

Объединенный мир борьбы (UWF) пока не владеет информацией о лишении медали серебряного призера Олимпийских игр-2012 россиянина Бесика Кудухова. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Пока у меня нет никакой информации на этот счет, как, кстати, и у Международной федерации борьбы. Отдавать медаль погибшего человека кому-то — это самое тяжелое. Даже не хочу допускать мысль о том, что это возможно. Единственное, могу сказать, что я далек от принятия решения по этому поводу, и слава Богу», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

О том, что серебряная олимпийская медаль ОИ-2012 погибшего в 2013 году российского борца вольного стиля Бесика Кудухова передана индийцу Йогешвару Дутту, сам индийский спортсмен написал во вторник на своей странице в сети Twitter. По его словам, решение было принято в связи с тем, что после перепроверки допинг-проба россиянина дала положительный результат.

Бесик Кудухов был четырехкратным чемпионом мира, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram