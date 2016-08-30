Медведев: решение МПК о недопуске паралимпийцев направлено против РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро является верхом несправедливости и видит в этом действия, направленные против России.

— Конечно, это абсолютно несправедливо, верх несправедливости, — приводит ТАСС высказывание главы правительства во время беседы с людьми, проживающими в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей.

Премьер отметил, что Россия продолжит бороться за восстановление справедливости и подчеркнул, что для принятия решения об отстранении спортсменов не было никаких оснований.

— Наших олимпийцев и наших паралимпийцев лишили возможности участвовать в Олимпиаде без всякой вины. Потому что в эти все списки попали олимпийцы, вина которых в применении допинга никем не доказана. Вот что самое неприятное, — пояснил Дмитрий Медведев.

Глава правительства сообщил, что ему известно о том, что сборную РФ могут отстранить и от следующей Олимпиады-2018 на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. «Если говорить откровенно, это действие, направленное на развал олимпийского и паралимпийского движения. Это действия, направленные против нашей страны. Вот именно страны», — заключил премьер-министр.

Напомним, 7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) единогласно отстранил всех российских спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро. ПКР подал коллективный иск по решению МПК в Спортивный арбитражный суд (CAS), но 23 августа апелляция была отклонена. После этого российский комитет обжаловал это решение в Федеральном суде Швейцарии.

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