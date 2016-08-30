IPC не доказал причастность ПКР к «государственному допингу» в России

Международный паралимпийский комитет (IPC) не смог доказать в суде, что Паралимпийский комитет России (ПКР) был в курсе «государственной допинговой схемы». Об этом говорится в официальном пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

23 августа CAS отклонил иск ПКР об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сегодня была опубликована мотивировочная часть решения.

В документе говорится, что IPC предложил суду сделать вывод о том, что руководство ПКР было вовлечено в «государственную систему допинга» только по факту того, что некоторые члены совета ПКР занимают должности в российском правительстве, а значит, были в курсе происходящего. CAS, в свою очередь, счел этот факт недостаточным для таких выводов.

Решение о приостановке членства ПКР в Международном паралимпийском комитете тем не менее оставлено в силе.

Напомним, 7 августа президент IPC Филип Крейвен заявил, что участники российской паралимпийской сборной не смогут выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку существуют доказательства, что во время олимпийских стартов в Сочи проводилась подмена допинг-проб спортсменов.

25 августа президент России Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. При этом призовые будут сопоставимы с олимпийскими.

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