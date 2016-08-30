Сирийская «умеренная оппозиция» не заключала перемирия с курдами

Противники Асада не могут договориться о прекращении огня
Противники официального Дамаска не могут договориться друг с другом о прекращении огня.
В частности, протурецкая так называемая умеренная оппозиция заявила, что не соглашалась на перемирие с курдами.
Ее представитель опроверг существование соглашения с курдами о перемирии, назвав это лишь паузой в военных действиях.
«Нет никакого перемирия и прекращения огня. Это пауза на некоторое время», — цитирует одного из командиров «умеренной оппозиции» «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что турецкие и курдские вооруженные силы заключили временное соглашение о прекращении огня.
Обе стороны желали сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.
При этом Турция не раз заявляла, что будет бороться и с ИГИЛ, и с курдами, поддерживая так называемую умеренную оппозицию Асаду.
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