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Сирийская «умеренная оппозиция» не заключала перемирия с курдами

Противники Асада не могут договориться о прекращении огня

Противники официального Дамаска не могут договориться друг с другом о прекращении огня.

В частности, протурецкая так называемая умеренная оппозиция заявила, что не соглашалась на перемирие с курдами.

Ее представитель опроверг существование соглашения с курдами о перемирии, назвав это лишь паузой в военных действиях.

«Нет никакого перемирия и прекращения огня. Это пауза на некоторое время», — цитирует одного из командиров «умеренной оппозиции» «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что турецкие и курдские вооруженные силы заключили временное соглашение о прекращении огня.

Обе стороны желали сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

При этом Турция не раз заявляла, что будет бороться и с ИГИЛ, и с курдами, поддерживая так называемую умеренную оппозицию Асаду.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Сирийская «умеренная оппозиция» не заключала перемирия с курдами

Противники Асада не могут договориться о прекращении огня

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