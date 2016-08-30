Сирийская «умеренная оппозиция» не заключала перемирия с курдами

Противники официального Дамаска не могут договориться друг с другом о прекращении огня.

В частности, протурецкая так называемая умеренная оппозиция заявила, что не соглашалась на перемирие с курдами.

Ее представитель опроверг существование соглашения с курдами о перемирии, назвав это лишь паузой в военных действиях.

«Нет никакого перемирия и прекращения огня. Это пауза на некоторое время», — цитирует одного из командиров «умеренной оппозиции» «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что турецкие и курдские вооруженные силы заключили временное соглашение о прекращении огня.



Обе стороны желали сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

При этом Турция не раз заявляла, что будет бороться и с ИГИЛ, и с курдами, поддерживая так называемую умеренную оппозицию Асаду.

