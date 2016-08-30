Дзагоев может пропустить матч России с Турцией

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, скорее всего, пропустит товарищеский матч сборной России с командой Турции. Об этом сообщил главный наставник российских футболистов Станистал Черчесов на пресс-конференции во вторник.

«Дзагоев, по всей вероятности, пропустит матч с Турцией. Это связано с мышечной проблемой у футболиста, в сборной России не хотят усугубить повреждение. Спортсмен тренируется по индивидуальной программе», — сказал тренер журналистам.

Напомним, встреча состоится 31 августа в Анталье, начало игры запланировано на 21.15 по московскому времени. Этот матч станет первым для Станислава Черчесова под руководством российской команды.

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