Дзагоев может пропустить матч России с Турцией

В настоящий момент футболист тренируется по индивидуальной программе
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, скорее всего, пропустит товарищеский матч сборной России с командой Турции. Об этом сообщил главный наставник российских футболистов Станистал Черчесов на пресс-конференции во вторник.
«Дзагоев, по всей вероятности, пропустит матч с Турцией. Это связано с мышечной проблемой у футболиста, в сборной России не хотят усугубить повреждение. Спортсмен тренируется по индивидуальной программе», — сказал тренер журналистам.
Алан Дзагоев тренируется по индивидуальной программе #СборнаяРоссии pic.twitter.com/uXkTG68o5t— Известия Спорт (@izvestia_sport) 30 августа 2016 г.
Напомним, встреча состоится 31 августа в Анталье, начало игры запланировано на 21.15 по московскому времени. Этот матч станет первым для Станислава Черчесова под руководством российской команды.
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