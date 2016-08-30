Представитель курдов подтвердил прекращение огня в Джараблусе

Представитель курдской партии подтвердил, что в сирийском Джараблусе достигнута договоренность с армией Турции о временном прекращении огня. Член оппозиционного «Сирийского демократического совета», курдский политик Рейзан Хеду сообщил «РИА Новости», что «Военный совет Джараблуса» и турецкая армия договорились о временном прекращении огня в Джараблусе и его окрестностях.

«На первом этапе речь идет о временном договоре, а не постоянном. Предварительно обсуждается прекращение огня на 48 часов. Если договор нарушен не будет, то будут вести диалог дальше, к примеру об обмене пленными», — сказал Хеду агентству.

Политик подчеркнул, что речь идет о договоренности между «Военным советом Джараблуса» и турецкими ВС. Курдские силы самообороны и партия «Демократический совет» никаких договоров не заключали.

Ранее «Известия» писали, что турецкая армия 24 августа начала беспрецедентное наступление на сирийскую территорию в районе города Джараблус в рамках объявленной властями страны военной операции «Щит Евфрата». На территорию САР вошли танки и турецкий спецназ при поддержке с воздуха истребителей F-16.

В качестве цели заявлена поддержка умеренной сирийской оппозиции и борьба с «Исламским государством» (ИГИЛ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также уравненными с исламскими боевиками курдами. Сами курды назвали турецкую операцию открытой оккупацией.

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