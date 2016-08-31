Отбывающих принудительные работы избавят от электронных браслетов

С 1 января следующего года в России вводится новая мера наказания — принудительные работы. Они предусмотрены в действующем законодательстве, и Уголовный кодекс позволяет назначать их как альтернативу лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, по которым наказание не превышает пяти лет лишения свободы. Однако фактически суды к принудительным работам никого не приговаривают, поскольку механизма применения этой меры до сих пор нет. Предполагалось, что приговоренных к этой мере будут контролировать с помощью электронных браслетов. Однако, как выяснили «Известия», в правительстве от этой меры решили отказаться. Причин тому может быть несколько. Но одна из самых вероятных — нехватка браслетов. Эксперты не исключают, что это связано с давнишним коррупционным скандалом во ФСИН.

Согласно ряду разработанных Минюстом проектов приказов, отбывать наказание приговоренные к принудительным работам будут в исправительных центрах (ИЦ), которые появятся в большинстве регионов. Из зарплаты осужденных удерживается в пользу казны от 5 до 20%. При этом «обеспечение осужденных к принудительным работам одеждой, обувью, за исключением одежды и обуви, являющихся средствами индивидуальной защиты, и питанием осуществляется за счет их собственных средств». Однако не менее 25% зарплаты должны выдаваться осужденному на руки. А при отсутствии собственных денег (например, когда нет работы) осужденный получает одежду и питание за казенный счет. Осужденным, не допускающим нарушений правил внутреннего распорядка ИЦ и отбывшим не менее одной трети срока наказания могут разрешить «проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, на территории которого расположен ИЦ». Кроме того, раз в год на исправительных работах положен отпуск — по разрешению администрации и при отсутствии взысканий.

Надзор за осужденными осуществляется не реже раза в день, но если человек отсутствует более суток, его объявляют в розыск. Те, кто живет за пределами ИЦ, должны регистрироваться в определенные дни. Для надзора используются и технические средства контроля, регламентированные в соответствующем приказе Минюста. В их числе указаны электронные браслеты. Однако, как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, браслеты, как и другие средства персонального надзора и контроля, в будущем могут из перечня контрольных средств вычеркнуть.

— Минюстом России подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации, которым предлагается исключить из действующего Перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых исправительными центрами, средства персонального надзора и контроля (электронные браслеты, мобильные и стационарные контрольные устройства), — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минюста.

В ведомстве сказали, что пока постановление о внесении изменений в этот перечень не подписано, Минюст готовит документы по действующим правилам. А вот после того, как премьер подпишет постановление, от электронных браслетов откажутся.

Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников считает, что электронные браслеты для контроля приговоренных к принудительным работам были бы полезны. Однако он предположил, что сейчас просто нет необходимого количества электронных браслетов.

Напомним, что сейчас проходят судебные слушания по делу экс-главы ФСИН Александра Реймера (возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 год) и его бывших подчиненных, обвиняемых в хищении 2,7 млрд рублей, выделенных на закупку электронных браслетов. Во вторник Реймер заявил, что не признает своей вины.

Павел Крашенинников не исключил, что применение электронных браслетов при принудительных работах придется отложить в том числе и из-за коррупционного скандала в ведомстве.

— К сожалению, из-за этого у нас нет технических средств, — сказал глава комитета. — Коррупция — это всё понятно. Но применение этих средств надо развивать, за рубежом они активно применяются. Мы из-за этого процесса застряли во времени. Сейчас нет достаточного количества электронных браслетов. Если говорить о контроле за теми, кто находится под домашним арестом, они (пенитенциарная система. — «Известия») справятся — за счет дорогих зарубежных средств, за счет нашего кармана. А вот дальше развития пока нет.



По словам Павла Крашенинникова, осенью парламентарии учтут технические средства контроля при планировании бюджета на следующий год.

В то же время адвокат, член Общественной палаты Анатолий Кучерена считает решение отказаться от применения электронных браслетов логичным: это сэкономит бюджетные деньги и создаст меньше неудобств приговоренным. А смысла в них всё равно мало — в отличие от тех, кому суд назначил домашний арест, они не нуждаются в таком контроле, считает юрист.

— Для исправительных работ я считаю эту меру контроля избыточной. Если правительство действительно желает изменить эту ситуацию, я бы такую инициативу приветствовал, — отметил Анатолий Кучерена, заверив, что возьмет с коллегами внедрение новой меры наказания под общественный контроль.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, член Общественной палаты Владислав Гриб считает, что главное — сделать эту меру наказания реальной, чтобы она не оказалась введенной только на бумаге.

— Сейчас есть такой вид наказания, как штрафы, и порой люди не выплачивают их годами, — отметил он. — Фактически этот вид наказания не работает — выплачивают из зарплаты какие-то копейки, хотя штрафы по уголовным приговорам могут составлять десятки миллионов рублей. Поэтому очень важно, чтобы наказание реализовывалось и было эффективным. Нужны экономические и правовые условия. Необходимо, чтобы это не было профанацией. Но боюсь, что в ряде случаев так и будет.