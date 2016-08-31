«Русский сегмент «Википедии» обновляют 2 млн человек»

В понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев образовал рабочую группу, которая займется созданием российского национального энциклопедического портала.

На официальном интернет-портале правовой информации говорится, что новая энциклопедия будет создаваться на основе электронной версии Большой российской энциклопедии (БРЭ) и других научных российских энциклопедий. Предполагается, что в будущем она не будет уступать «Википедии».

О том, насколько это реально и с какими сложностями предстоит столкнуться создателям нового продукта, «Известиям» рассказал Станислав Козловский — исполнительный директор НП «Викимедия.Ru» (организация, которая напрямую не влияет на контент «Википедии», но содействует ее бесперебойной работе в России и помогает налаживать коммуникацию между российскими авторами).

— Нужна ли России еще одна электронная энциклопедия? И давайте попробуем сравнить «Википедию» с БРЭ.

— Появились в России мы примерно в одно и то же время: я имею в виду «Википедию» на русском языке и Большую российскую энциклопедию. Правда, по количеству статей статистика очень разная. В русской «Википедии» — 1,338 млн, в Большой российской энциклопедии — около 45 тыс. Предполагается, что со временем составители БРЭ доведут число статей до 90 тыс. То есть на сегодня она готова примерно наполовину.

При этом Большую российскую энциклопедию читают немногие, за исключением узких специалистов. Судите сами: много ли людей сейчас пойдут записываться в библиотеку, будут искать там нужную книгу, ждать, когда эта книга освободится, потом вручную выписывать из нее данные… Однако в этом году у Большой российской энциклопедии открылся собственный сайт. Там выложено уже порядка 12 тыс. статей.

— Чем, по-вашему, будут отличаться две электронные энциклопедии, если рабочая группа правительства воплотит в жизнь задуманное?

— Принципиальное отличие «Википедии» от других энциклопедий — это свободная лицензия на использование контента. То есть всё, о чем пишут авторы, можно где угодно публиковать, не спрашивая разрешения. Нужно лишь указать источник информации. По другому пути всегда шли классические энциклопедии. Там материалы подпадают под авторское право, у каждой статьи есть конкретный создатель, конкретный ученый. И за использование его трудов без разрешения нужно отвечать по закону.

— А если бы государство отдало контент создаваемой энциклопедии в свободное пользование?

— Пока, насколько я знаю, даже речи об этом не шло. Но если бы такое случилось и содержимое новой национальной энциклопедии стало бы не государственным, но общественным достоянием, была бы применена свободная лицензия, это было бы замечательно. Это стало бы большим шагом вперед для всего российского народа. Но я сомневаюсь, что такое возможно. Хотя примеры есть. Сайты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Минкомсвязи уже сегодня используют свободную лицензию Creative Commons.

— Но если в России будет вторая энциклопедия со свободной лицензией, вы не боитесь конкуренции?

— У «Википедии» нет бизнеса как такового. И нет задачи конкурировать с кем-то. Главное, чтобы люди получали необходимые им знания, а чем больше будет источников, тем лучше.

— Не боитесь, что при существовании государственного конкурента «Википедию» в России будет легче закрыть? Ведь уже сейчас ее статьи регулярно вносятся в реестр опасной информации?

— Да, такой риск существует. Это как с «Жигулями»: если всеми силами поддерживать «АвтоВАЗ», а для других машин вводить заградительные пошлины.

— Все-таки возможно ли создать национальный продукт, который будет не хуже зарубежных аналогов? Как в свое время появился «Яндекс» после Google?

— Сложно сказать. К примеру, статистика посещаемости Большой российской энциклопедии закрыта, мы не знаем, сколько людей интересуются данной информацией. Если говорить о «Википедии», то она на 7-м месте в мире и на 8–9-м в России. Во многом успех будет определяться актуальностью и быстротой добавления контента. К примеру, у нас информация о каком-то событии появляется почти сразу после того, как оно произошло. Русский сегмент «Википедии» обновляют 2 млн человек — это огромное количество читателей и авторов, которые регулярно вносят какие-то дополнения, уточнения, исправляют ошибки.

— Кстати, про ошибки. Немало людей скептически относятся к «Википедии», утверждая, что если информацию может добавлять любой человек, то и верить ей нельзя в принципе.

— Сначала «Википедию» критиковали «вообще», что ничего нельзя читать, ничему нельзя верить. Потом стали говорить, что английская версия — еще ничего, а вот русскую читать невозможно. Потом стали говорить, что и в русской части есть неплохие статьи. Словом, здесь много домыслов. И есть большая категория людей, которая пользуется информацией из «Википедии» совершенно спокойно.

— Но есть разница, когда статью пишет академик или Вася Петров с улицы?

— Если в XIX веке ученых было мало и все друг друга знали, никаких ссылок на источники информации по большому счету и не требовалось. Если это великий ученый, то ему верили на слово. Но сейчас ученых стало столько, что трудно разобраться, насколько каждый из них авторитетен и стоит ли доверять его мнению. Поэтому нужны ссылки уже не на конкретных людей, а на наиболее авторитетные издания. Именно так работает «Википедия». Не так важно, кто опубликовал статью, но в ней обязательно будет ссылка. И вы имеете возможность пройти по ссылке и проверить, насколько можно доверять первоисточнику.

— Но всё равно специалисты, которые пишут для классической энциклопедии, ошибаются реже?

— В классических энциклопедиях ссылаются на авторитет авторов. Но, конечно, и у них бывают ошибки. Еще следует учесть, что в обычной энциклопедии объем статьи намного меньше, а значит, и ошибиться там сложнее. В целом по отношению к количеству и объему статей и с учетом того, что материал был размещен уже какое-то время назад и был отредактирован пользователями, количество ошибок сопоставимо у нас и у них.

— Есть мнение, что русская «Википедия» нужна России для поддержания национального суверенитета. Зарубежная финансируется из США и пр.

— Та часть «Википедии», что написана на русском языке, в большинстве своем создается носителями этого языка, россиянами, в меньшей степени — украинцами, белорусами и т.д. И если речь идет о 2 млн человек, которые занимаются наполнением контента, все они априори не могут быть ни проамерикански настроенными гражданами, ни шпионами. Это люди самых разных, часто полярных взглядов. Принцип «Википедии» — максимально нейтрально подходить к подаче информации, без оценочных суждений. По каждой формулировке, как правило, идет огромное количество споров. И в итоге выверяется та, к которой может возникнуть меньше всего вопросов.

В отличие, скажем от Большой советской энциклопедии. Вспомните, сколько в ней было перекосов. К примеру, во времена Хрущева сверху пришло указание заменить статью о Берии на Берингов пролив. А вместо статьи об академике Зеленине, фигурировавшем в «деле врачей», когда-то поставили материал о несуществующем животном. Так в Большой советской энциклопедии появилась «Зеленая лягушка».

— Какие могут быть предполагаемые затраты на создание государственной электронной энциклопедии? И каков бюджет «Википедии»?

— В принципе «Википедия» издается практически без денег, за счет энтузиазма и небольших пожертвований. На эти деньги проводятся конференции, конкурсы, экспедиции. Бюджет русской части «Википедии» в этом году составляет 2 млн рублей. Что касается классических энциклопедий, я знаю, что в 2014 году группа ученых написала письмо в редакционный совет Большой российской энциклопедии и попросила на создание ее электронной версии 670 млн рублей. Об этом писали «Известия».