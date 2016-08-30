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Минобразования назвало темы итоговых сочинений для 11-классников

Сочинение выпускникам предстоит написать 7 декабря

Министерство образования и науки России объявило пять направлений тем выпускных сочинений в предстоящем учебном году. Это «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Как сообщила председатель Совета по вопросам проведения итогового сочинения в школах Наталья Солженицына, написание сочинения предполагает сопоставление контрастных понятий на примере огромного многообразия произведений, сообщает ТАСС.

Выпускное сочинение вернулось в школы в 2014 году как допуск к ЕГЭ. Старшеклассники пишут его в первую среду декабря. Переписать работу можно в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.

Комплекты тем сочинений будут разработаны отдельно для каждого часового пояса и опубликованы за 15 минут до начала испытания. Работа оценивается по системе зачет-незачет.

Ранее «Известия» сообщали, что большинство учителей русского языка и литературы испытывают трудности в подготовке школьников к итоговому сочинению. Это показал опрос, проведенный среди педагогов. По мнению экспертов, с одной стороны, учителям сложно ориентироваться во множестве форм сочинений и критериев их оценки, а с другой — за годы ЕГЭ школьники разучились формировать и выражать свои мысли по темам художественного творчества.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Минобразования назвало темы итоговых сочинений для 11-классников

Сочинение выпускникам предстоит написать 7 декабря

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