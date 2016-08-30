Начало матча Россия–Турция перенесли по просьбе телевидения

Начало товарищеского матча футбольных сборных России и Турции перенесено на 15 минут по просьбе телевидения, чтобы зрители могли увидеть прямую трансляцию, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Начало матча, который пройдет в среду в Анталье, было запланировано на 21.15. Теперь же начало товарищеской игры запланировано на 15 минут позже, сообщает РФС.

«Начало контрольного матча между национальными сборными Турции и России, который пройдет 31 августа в Анталье, перенесено на 21.30. Это сделано по просьбе телетрансляторов, которые будут показывать игру в прямом эфире», — говорится в сообщении спортивного ведомства.

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Турции в среду в Анталье. Матч станет первым для Станислава Черчесова в качестве главного тренера российской сборной.

6 сентября команда проведет товарищескую встречу с командой Ганы в Москве. 9 октября спортсмены поспорят со сборной Коста-Рики в Краснодаре.

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