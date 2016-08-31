«Роскосмосу» предложили оснастить спутники ядерными двигателями

Конструкторское бюро «Арсенал», входящее в систему «Роскосмоса», предложило Минобороны создать орбитальную группировку космических аппаратов со средствами радиоэлектронной борьбы, укомплектованных ядерной энергетической установкой (ЯЭУ).

Предложение изложено в ежегодном сборнике «Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах РФ», где профильные предприятия формулируют свои идеи для Минобороны.

«Арсенал» ведет работы по созданию универсальных транспортно-энергетических модулей (ТЭМ) повышенной энерговооруженности с ядерными энергетическими установками, — говорится в сборнике. — Особенно актуально использование таких ТЭМ в интересах решения задач радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в космосе и из космоса, требующих высоких уровней мощности передатчиков помех, а следовательно, и значительной бортовой энергетики.

Наличие ЯЭУ позволяет размещать на борту аппарата высокопотенциальные, широкодиапазонные передатчики радиопомех, использовать для радиоэлектронного подавления геостационарные и высокоэллиптические орбиты с целью непрерывного подавления радиоэлектронных средств на больших площадях и в широком диапазоне частот».

Генеральный директор «Арсенала» Александр Мильковский заявил «Известиям», что в случае, если военных заинтересует предложение «Арсенала», предприятие будет готово реализовать проект. Александр Мильковский подчеркнул, что КБ «Арсенал» обладает богатейшим опытом создания аппаратов с ядерными энергетическими установками.

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