Подмосковье столкнется с распродажей загородных домов

Новая система налогообложения начала действовать в 28 регионах страны, включая Москву и Подмосковье, с 1 августа этого года. Размер налога теперь устанавливается на основании кадастровой стоимости недвижимости, которая, в свою очередь, напрямую зависит от рыночной цены земли и домовладения. В ряде случаев это привело к тому, что налоговая нагрузка увеличилась в 10 и более раз, сообщили «Известиям» в управляющем агентстве недвижимости «Агентство.net». Ощутимым ударом это стало для владельцев больших дачных участков в близлежащих к столице районах Подмосковья. Часть из них уже готовы отказаться от недвижимости.

Для многих выплаты налогов в таком размере выходят за рамки бюджета, что вынуждает принять кардинальное решение о продаже дачи, констатируют в «Агентстве.net» со ссылкой на результаты опроса, который они провели в шести районах Московской области.

35% опрошенных отметили, что будут оспаривать кадастровую стоимость, на основе которой был рассчитан налог, из них 14% допустили возможность продажи недвижимости или ее обмена на аналогичную с более низкой кадастровой стоимостью по причине непосильной налоговой нагрузки. Такие данные были получены в ходе опроса свыше 550 собственников подмосковных домов среднего и экономкласса.

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