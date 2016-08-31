В Подмосковье ожидается распродажа загородных домов

Новая система налогообложения начала действовать в 28 регионах страны, включая Москву и Подмосковье, с 1 августа этого года. Размер налога теперь устанавливается на основании кадастровой стоимости недвижимости, которая, в свою очередь, напрямую зависит от рыночной цены земли и домовладения. В ряде случаев это привело к тому, что налоговая нагрузка увеличилась в 10 и более раз, сообщили «Известиям» в управляющем агентстве недвижимости «Агентство.net». Ощутимым ударом это стало для владельцев больших дачных участков в близлежащих к столице районах Подмосковья. Часть из них уже готовы отказаться от недвижимости.

Для многих выплаты налогов в таком размере выходят за рамки бюджета, что вынуждает принять кардинальное решение о продаже дачи, констатируют в «Агентстве.net» со ссылкой на результаты опроса, который они провели в шести районах Московской области.

35% опрошенных отметили, что будут оспаривать кадастровую стоимость, на основе которой был рассчитан налог, из них 14% допустили возможность продажи недвижимости или ее обмена на аналогичную с более низкой кадастровой стоимостью по причине непосильной налоговой нагрузки. Такие данные были получены в ходе опроса свыше 550 собственников подмосковных домов среднего и экономкласса.

По словам гендиректора агентства Алексея Петропольского, в связи с возросшим налогом на рынке недвижимости Московской области уже появились и еще ожидаются предложения о продаже загородных домов с дисконтом до 10–12% по отношению к рыночной цене.

В то же время многие игроки рынка недвижимости говорят, что никаких серьезных изменений пока не видят. По словам директора департамента загородной недвижимости агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Андрея Кройтора, сегмент загородной недвижимости довольно инертный и реакция на изменения происходит с опозданием. Поэтому до конца года никаких значительных изменений он не предвидит. Основным результатом изменения налоговой нагрузки, по его мнению, станет более взвешенный подход к покупкам.

— Сократятся необоснованные инвестиционные сделки, покупки «на всякий случай», станет редкостью приобретение второй-третьей загородной недвижимости. Раньше, если финансы позволяли, покупка загородного жилья была механизмом сохранения и преумножения доходов. Сейчас же все будут понимать, что как минимум часть этих доходов — если не самую значительную часть — государство заберет, — считает он.

В то же время в перспективе это отразится и на ценах, которые начнут снижаться, поскольку будут сравниваться не просто цены лотов, но и размеры потенциальных налогов.

Пока заметной активности, связанной с ростом объема предложения и всплеска продаж в связи с ростом налоговой нагрузки, не зафиксировано и в компании «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость». По словам управляющего партнера этой компании Владимира Яхонтова, пока причины продажи загородных домов обусловлены либо финансовыми факторами, либо изменением жизненной ситуации, в том числе миграцией из страны.

Директор департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольга Кочетова отметила, что сейчас для большинства владельцев загородной недвижимости характерной реакцией на повышение налога является несогласие с кадастровой стоимостью.

— Практически всегда собственники не согласны с кадастровой оценкой. Это эмоциональное восприятие. Однако практика показывает, что кадастровая оценка в подавляющем большинстве случаев справедлива. Разница по сравнению с реальной стоимостью бывает редко, как правило, она обусловлена наличием специфических характеристик объекта, которые невозможно учесть при массовой оценке, — пояснила она.

Проблема с завышенной кадастровой стоимостью, по словам гендиректора «Агентство.net», обусловлена тем, что методика оценки объектов носит массовый характер и на каждый объект сотрудники Росреестра просто не в состоянии съездить. А поскольку определить рыночную стоимость исходя из расположения участка, состояния дома и окружающей инфраструктуры затруднительно, то указывается некое среднее значение по району.

— Если вы не согласны с кадастровой стоимостью вашего дома — есть шанс ее оспорить в досудебном порядке, если не получится, то есть возможность это сделать через суд, однако эти процедуры потребуют расходов на юридическое сопровождение, проведение независимой оценки в районе 30–50 тыс. рублей, — отметил Алексей Петропольский.

Партнер Группы компаний SRG Борис Терехов напоминает, что изменения в системе налогообложения обсуждались несколько лет и новая система не должна была стать неожиданной для собственников. Процесс перехода на новую систему будет проходить постепенно, отмечает он, при этом законодательством предусмотрены льготы и налоговые вычеты.

— Основным аргументом в пользу решения о принятии данного закона является мировая практика, где налог на недвижимое имущество физических лиц является основным источником доходов для местного бюджета, — отметил Борис Терехов.