Заемщиков приучают к самостоятельности

Заемщикам российских банков стали приходить письма на почту с портала госуслуг, напоминающие о возможности получить выписку по пенсионному счету в личном кабинете. Выписка позволит ускорить процесс получения кредита в банке (в том числе по более низким ставкам), так как является дополнительным источником подтверждения дохода заемщика, следует из писем (есть у «Известий»). По мнению экспертов, рассылка направлена не только на популяризацию портала госуслуг. Ее вторая задача — стимулировать заемщиков проявлять больше активности: самостоятельно получать выписки по пенсионным счетам, не дожидаясь, пока банки сделают это за них.

«Если Вы хотите взять кредит, то можете отправить сведения о состоянии своего индивидуального лицевого счета по электронной почте в банк: банки больше доверяют клиентам, которые подтверждают доход не справкой с работы, а выпиской о состоянии пенсионного счета», — говорится в письмах, полученных клиентами. В личном кабинете на портале госуслуг можно узнать, платит ли работодатель страховые взносы на пенсию, сумму накопленных пенсионных баллов, точный стаж, следует из рассылки.

Самостоятельное обращение заемщиков за выписками из ПФР может быть альтернативным вариантом получения дополнительных документов для подтверждения дохода заемщиков. С июня 2015 года отрабатывается схема взаимодействия банков, заемщиков и ПФР при участии Минкомсвязи, ЦБ, ПФР, 32 банков и НСФР. Последний ее вариант выглядит так. Заемщик подает в банк заявку на кредит, с портала госуслуг клиенту приходит SMS, предлагающее дать согласие на запрос сведений о состоянии его лицевого счета в ПФР. В случае положительного ответа банк получает данные из фонда по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Но при всей простоте этого формата на практике он применяется редко в силу разных причин. Например, отделения не всех кредитных организаций технически позволяют обеспечить доступ к gosuslugi.ru.

— Степень внедрения схемы в разных банках на сегодняшний день различается, — констатирует директор проектного офиса Бинбанка Антон Потолицын. — Мы заинтересованы в применении данной схемы, так как приоритетной задачей для банка является предоставление услуги, удобной в первую очередь для клиентов. Дополнительным аргументом для нас в пользу применения этой схемы является оперативное получение проверенной информации по клиентам от ПФР в автоматическом режиме.

По словам директора департамента розничных кредитных продуктов СМП-банка Натальи Коняхиной, при взаимодействии с ПФР напрямую сведения поступают в банк практически в режиме реального времени и, что еще более важно, по защищенным каналам.

Но если банк технически не готов обеспечить получение выписки из ПФР, а средства потенциальному заемщику нужны срочно, стоит попробовать достать нужные документы самостоятельно. По мнению Натальи Коняхиной, самостоятельное обращение клиентов за выписками по пенсионным счетам позволит автоматизировать и ускорить процесс подготовки документов для подачи заявки на кредит, сократит трудозатраты и банков, и клиентов. Причем потенциальных заемщиков — даже в большей степени. Банкам, получившим от клиентов выписки из ПФР на почту, придется дополнительно проверять их на подлинность. Клиентам, самостоятельно запросившим выписку из ПФР в личном кабинете на портале госуслуг, не придется идти в отделение кредитной организации.



Зампред Локо-банка Андрей Люшин уверен, что самостоятельный сбор документов позволяет оценить мотивацию клиента и исключает случаи, когда потенциальные заемщики обращаются за кредитами сразу в несколько банков одновременно (а те, соответственно, одновременно начинают запрашивать их выписки из ПФР). Предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев согласен с этой точкой зрения: «Если человек проявил сознательность, самостоятельно получил выписку и предоставил в банк, это говорит о крайне высоком уровне ответственности, и именно в таких клиентах заинтересована любая кредитная организация».



По мнению Андрея Люшина, вариант самостоятельного получения выписок из ПФР в дальнейшем станет приоритетным: число пользователей портала госуслуг довольно быстро растет, особенно в крупных городах. По прогнозам Минкомсвязи, к 2018 году 70% граждан должно быть подключено к электронным услугам. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минкомсвязи, сейчас на едином портале госуслуг зарегистрировано 31,9 млн пользователей, на конец августа 2015 года этот показатель составлял 17,6 млн.