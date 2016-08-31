Посольство России выразило МИД Латвии протест из-за сноса памятника

В МИД Латвии российским посольством в Риге направлена нота после сноса в городе Лимбажи памятника советским морякам, погибшим в боях за этот населенный пункт в 1941 году.

В диппредставительстве РФ отметили, что Латвия в 1994 году заключила межправительственное соглашение, согласно которому взяла на себя обязательства ухаживать, благоустраивать и обеспечивать сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории страны, передает ТАСС.

«При этом, в соответствии со статьей 15 этого соглашения, латвийская сторона обязалась воздерживаться от несогласованных односторонних действий по вопросам, регулируемым данным международным актом. Вместе с тем никаких запросов относительно мемориала в городе Лимбажи от официальных властей Латвии, латвийских неправительственных организаций и органов местного самоуправления в посольство России в Латвии не поступало», - указывает посольство.

Дипломаты заявили МИД Латвии о недопустимости таких действий и сообщили, что в Москве ждут официальной реакции латвийских властей по этому вопросу.

Напомним, 30 августа радикалы снесли памятник советским морякам, установленный в латвийском Лимбажи в честь матросов, которые воевали за город в 1941 году.

Памятник советским морякам был возведен в городе Лимбажи в 1975 году. Он представлял собой напоминающий нос корабля бетонный комплекс, в центре которого находился большой гранитный камень с табличкой. Монумент был открыт в честь 26 моряков Краснознаменного Балтийского флота, которые погибли в июле 1941 года, защищая город от фашистских захватчиков.

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