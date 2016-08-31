Лола Каримова: слова поддержки помогают исцелиться лидеру Узбекистана

Младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева поблагодарила соотечественников за поддержку, которая, по ее словам, помогает ее отцу побороть болезнь, и поздравила их с отмечаемым 1 сентября Днем независимости страны.



«Я также хотела воспользоваться этой возможностью и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении! Спасибо вам большое!» — написала младшая дочь лидера Узбекистана Лола Каримова-Тилляева.

Утром в понедельник, 29 августа, дочь президента Узбекистана Лола Каримова сообщила в своем аккаунте в Instagram о том, что ее отец, президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован после кровоизлияния в мозг и находится в реанимации. Это первый случай за более чем 25 лет пребывания Каримова у власти, когда широкой публике сообщили о тяжелом состоянии лидера страны. Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что президент скончался, но официального подтверждения эта информация не получила.

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